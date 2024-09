Um homem, de 30 anos, foi preso suspeito de tentar matar a esposa, de 29, na noite dessa terça-feira (3/9), em Venda Nova, em Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou embriagado em casa, no bairro Mantiqueira, discutiu com a esposa e, quando ela pediu para ele sair de casa, deu sete facadas na região do tórax dela.





Vizinhos escutaram os gritos de socorro da mulher e, quando chegaram para ajudar, o homem havia fugido.

Pouco depois, o suspeito voltou à casa, pulou o muro e, ao escutarem barulhos vindos do imóvel, os vizinhos chamaram a polícia. O homem foi preso e, na delegacia, disse que quando for solto vai atrás da mulher e matá-la.





A vítima, que tem dois filhos, foi levada ao hospital e está internada.