Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, confirmou a primeira morte por febre maculosa em 2024. O paciente tinha 46 anos e morreu no dia 4 de agosto, conforme boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Ainda de acordo com a pasta, o local provável da infecção é o domicílio do homem. De janeiro até essa segunda-feira (26/8), a cidade registrou 19 notificações da doença. Desse total, dois casos foram confirmados, sendo uma morte. Outros dois estão em investigação, e os demais foram descartados.





Em todos os casos, mesmo aqueles já descartados, os pacientes, na maioria, tiveram contato com carrapatos, em 17 das 19 notificações. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do acarídeo.





Esses pacientes também relataram contato com capivaras, cães, gatos, equinos e bovinos. A maior parte dos pacientes (16) também informou que frequentou regiões de matas e rios.





Os principais sintomas da febre maculosa são:





Febre;

Dor de cabeça intensa;

Náuseas e vômitos;

Diarreia e dor abdominal;

Dor muscular constante;

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e solas dos pés;

Gangrena nos dedos e orelhas;

Paralisia dos membros, que se inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando parada respiratória;



Além disso, com a evolução da febre maculosa, é comum o aparecimento de manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, mas podem aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés.

Conheça agora os principais sintomas da febre maculosa e tratamentos:

Sintomas

A febre maculosa é de difícil diagnóstico, já que apresenta sintomas inespecíficos e que se confundem com outras doenças, como leptospirose, zika, dengue e meningite.



Em alguns casos pode haver paralisia, começando nas pernas e subindo até os pulmões, aumentando a chance de parada respiratória. O quadro da doença pode evoluir para morte entre o 5º e o 15º dia, após o início dos sintomas. Isso dependerá do tempo de diagnóstico e início do tratamento.

Tratamento

A doença tem cura, mas é necessário o tratamento com antibióticos — tetraciclina e cloranfenicol — nos primeiros dois ou três dias da infecção, assim evitando a proliferação de bactérias e contendo o agravamento da doença.

Recomenda-se que o uso da medicação seja feito mesmo antes da confirmação do resultado.





Febre maculosa em Minas e no Brasil





O boletim mais recente do Ministério da Saúde, publicado no fim de março deste ano, apontava sete casos confirmados da doença no Brasil em 2024 (Tocantins, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina). No balanço ainda não constam, por exemplo, as confirmações de Minas Gerais. No ano passado, o estado teve 74 casos de febre maculosa.





No dia 3 de agosto, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) Regional de Montes Claros também confirmou o primeiro caso da doença na cidade, no Norte de Minas.





A confirmação ocorreu no final da segunda quinzena de julho, a partir da análise de uma segunda amostra sorológica, realizada pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte. A doença acometeu um homem de 60 anos, que trabalha como supervisor de equipe de maquinário agrícola em zonas rurais.





*Amanda Quintiliano especial para o EM