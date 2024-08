Um homem foi baleado na cabeça e o corpo foi transportado e jogado em uma rua de Uberlândia, no Triângulo Mineiro por dois homens. Eles foram flagrados por uma câmera de segurança. A vítima não sobreviveu e ninguém foi preso.





O caso aconteceu na noite do último domingo (25/8) no bairro Santa Mônica, Zona Leste de Uberlândia. Nas imagens é possível ver os dois carroceiros transportando a vítima, já ferida. Em determinado momento, eles simplesmente jogam o homem, que tem 32 anos, no chão e vão embora.



Uma testemunha acionou a Polícia Militar depois de ouvir o barulho de tiros. O ferido estava na Rua Antônio de Souza Franqueiro, próximo da casa de sua mãe de criação. Ainda com vida, ele foi socorrido, mas poucas horas depois a morte cerebral foi atestada pelos médicos.

O homem estava morando na rua e levantamentos da PM não chegaram na identificação dos homens na carroça.

Também não se sabe a motivação do assassinato.