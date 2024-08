A semana começou gelada em muitas cidades de Minas Gerais, a queda de temperatura é devido à chegada de uma frente fria que avança a partir do litoral e pode fazer com que, em inúmeras cidades do Brasil, os termômetros fiquem perto de 0°. Contudo, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar frio perde força e as temperaturas tendem a aumentar nos próximos dias. Com o enfraquecimento da frente fria, a semana deve terminar com o tempo seco e temperaturas mais elevadas.

Nesta terça-feira (27/8), Minas amanheceu com céu claro e geada em pontos isolados das regiões Sul e Sudoeste. Já no Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca. Para as demais regiões tempo parcialmente nublado e seco.

Monte Verde, no distrito de Camanducaia, registrou -0,9°C no início desta manhã. Outras cidades que também amanheceram frias foram Caldas, que registrou 4,9°C, e Maria da Fé, com 5,6°C. As duas estão localizadas no Sul de Minas Gerais.





Segundo informações do Inmet, a partir de amanhã (28/8) as temperaturas já devem ser mais elevadas em comparação ao início da semana. Minas pode encerrar a semana com a máxima de 35°C, já na capital mineira os termômetros chegam à casa dos 28°C.

