Nos dias úteis em que a nova etapa estiver acontecendo, os trens irão circular com intervalo de 10 minutos no horário de pico

O metrô em Belo Horizonte terá alteração nos horários de funcionamento a partir desta sexta-feira (30/8). O motivo é a revitalização de trecho da via permanente próximo à Estação Santa Efigênia. Com isso, os trens vão circular nos dias úteis com intervalo maior nos horários de pico. A mudança vale até o dia 8 de setembro.

Entre os dias 2 e 6, os trens irão circular com intervalo de 10 minutos nos horários de pico e 15 minutos nos demais horários. O horário habitual de intervalo nos dias úteis é de 7,5 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

Nos sábados e domingos, nos dias (31/8, 1º/9,7/9, 8/9), o intervalo entre os trens será de 15 minutos em todos os horários. O horário habitual de intervalo nos sábados é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após as 8h30. Já nos domingos e feriados, o intervalo normal é de 15 minutos durante todo o dia.

De acordo com o Metrô BH, o horário considerado de pico é das 6h às 8h30, durante a manhã, e das 6h30 às 19h, durante a tarde.



O motivo para a mudança é mais uma etapa na obras de revitalização da via permanente. Nesta etapa serão realizadas atividades entre as estações Central e Santa Efigênia durante oito dias ininterruptos.

Nesse momento, a via será desmontada e montada novamente, tendo todos os seus componentes trocados (trilhos, pedra britada, entre outros).

A revitalização da via permanente do Metrô BH teve início em novembro de 2023 e a previsão é que as obras encerrem em março de 2027. "As obras de revitalização têm o objetivo de entregar ao usuário viagens mais regulares, com menos ruído e mais segurança", ressalta a concessionária.