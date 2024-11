Bombeiro, com uso de equipamento adequado, conseguiu desgarrar o tamanduá do local de risco

Um tamanduá-mirim foi resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros de Frutal, no Triângulo Mineiro, neste domingo (24/11), em fios elétricos de uma residência da cidade.





No início do resgate, segundo vídeo que circula em redes sociais, o animal não queria se soltar. Mas instantes depois, um bombeiro, com uso de equipamento adequado, conseguiu desgarrá-lo do local de risco.





Segundo informações do CB de Frutal, após a captura, o tamanduá foi encaminhado para a Polícia Militar de Meio Ambiente, que providenciou a soltura dele em seu habitat natural.





No início deste mês, também em Frutal, um outro tamanduá-mirim foi resgatado pelos bombeiros, mas em meio à vegetação de um jardim de outra residência.





Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o tamanduá-mirim não se encontra na lista de animais em risco de extinção. No entanto, a espécie vem sendo ameaçada por fatores como caça, atropelamentos, incêndios florestais, perda de habitat e conflitos com animais domésticos.





O tamanduá-mirim é um animal solitário e diurno, com hábitos arborícolas e que se alimenta de cupins, formigas e mel de abelhas. É conhecido por ter um focinho protuberante, uma grande língua fina e comprida, e garras fortes e afiadas para escavar formigueiros e cupinzeiros.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia