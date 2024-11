Uma equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) resgatou um boi da raça Nelore, de cerca de 350 kg, que estava preso em uma das margens da Cachoeira da Fumaça, localizada em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro.

O animal estava em situação de risco e em uma área de difícil acesso.

A cachoeira possui aproximadamente 45 metros de altura.

Segundo informações divulgadas pelo 8º BBM, o salvamento do boi de médio porte aconteceu neste sábado (23/11), graças a técnicas de rapel e ao apoio do helicóptero do Corpo de Bombeiros Arcanjo 02. "A ocorrência transcorreu sem alterações e os bombeiros lograram êxito no resgate do animal. Ele foi içado até um local seguro", complementou nota do 8º BBM.

Em seguida, o animal, que não apresentava ferimentos aparentes, foi entregue aos cuidados do responsável.



