Segundo relato do motorista da carreta, o acidente aconteceu devido a uma ultrapassagem indevida do veículo de passeio

Uma mulher de 39 anos ficou ferida em estado grave em um acidente na BR-262, em Uberaba, na Região do Triângulo Mineiro, na manhã desse domingo (24/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ela era condutora de um veículo de passeio, que colidiu contra uma carreta. A mulher ficou presa às ferragens do veículo e necessitou de transporte aéreo.

De acordo com o órgão, o acidente ocorreu por volta das 11h55, nas proximidades do distrito de Ponte Alta, quando a vítima, que era a única ocupante do carro, perdeu o controle e bateu contra a carreta. A mulher, natural de Ribeirão Preto (SP), foi encontrada inconsciente e com suspeitas de fraturas nos braços e pernas, além de um corte na cabeça.

As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e, devido à gravidade da situação, solicitaram o apoio da aeronave Arcanjo, que transportou a vítima para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba.

O condutor da carreta, um homem de 66 anos, natural de Cidade Gaúcha (PR), não se feriu. Em depoimento, ele relatou que a colisão ocorreu devido a uma ultrapassagem indevida feita pela condutora do veículo de passeio. Durante o trabalho de resgate, a pista foi interditada nos dois sentidos, causando transtornos no tráfego da região.