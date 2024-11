Uma mulher de 21 anos morreu durante um acidente na MGC-259, em Felixlândia, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (24/11). Outras cinco pessoas ficaram feridas. O carro em que o grupo estava capotou às margens da rodovia.





De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ao chegarem ao local, os militares encontraram o carro Fiat Pálio capotado. Ao redor do veículo estavam as seis vítimas. O motorista, de 28 anos, e o passageiro, de 18, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e inconscientes.





As outras pessoas que ocupavam o carro, duas mulheres de 22 anos e um homem de 18, estavam conscientes. Elas foram atendidas pelo Samu e pelos bombeiros e levadas para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo. O estado de saúde delas também era grave. A jovem de 21 anos não tinha sinais vitais.

Testemunhas relataram aos policiais que o grupo participou de uma festa no sábado (23/11). O evento aconteceu em Felixlândia. No momento do acidente, eles voltavam para Curvelo. A suspeita é que, no trajeto, o veículo tenha saído da pista, colidido contra uma árvore e capotado em seguida.