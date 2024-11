O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte da influenciadora Jhei Soares, arrastada por uma enxurrada durante as chuvas que atingiram Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (24/11).

Em uma publicação no X, Zema disse: "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Neste período, evite áreas de risco e com histórico de alagamentos, acione a Defesa Civil pelo 199 sempre que necessário".

Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, conhecida como Jhei Soares, estava com o marido, Wallison Lima, de 31, estavam juntos em um carro quando foram surpreendidos por uma enchente. Ao sair do automóvel, Jhei foi arrastada pela enxurrada. O corpo da influenciadora foi encontrado horas depois.

Lamento o falecimento da jovem Jhei Soares, vítima das fortes chuvas em Uberlândia, nessa madrugada. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Neste período, evite áreas de risco e com histórico de alagamentos, acione a @defesacivil_mg pelo 199 sempre que necessário. — Romeu Zema (@RomeuZema) 24 de novembro de 2024

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progressistas), postou uma nota de pesar em suas redes sociais na qual disse se solidarizar com os familiares e amigos de Jhei Soares. "Sei que é um momento de muito dor para todos, mas peço a Deus que conforte o coração de cada um de vocês e a receba em Sua moradia", publicou o prefeito.

Na tarde deste domingo, Wallison fez uma publicação no seu perfil pessoal na qual agradeceu pelas mensagens que recebeu nas últimas horas, mas afirmou não estar em condições de responder a todas. "Agora está muito difícil por aqui. Eu só queria ela de volta", publicou. O casal estava junto há mais de oito anos.

Tragédia

A 00h50, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um chamado que envolvia o casal. Segundo os militares, Jhei e Wallison estavam dentro de um carro, na Avenida Rondon Pacheco, quando foram atingidos por uma enchente. Segundo a Defesa Civil, em apenas 30 minutos choveu cerca de 55 mm na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Outro veículo colidiu com o do casal, que, por desespero, saiu do carro. Vídeos feitos por moradores que estavam em um estabelecimento próximo mostram Jhei e Wallison se segurando no carro em meio à correnteza. Uma escada chega a ser esticada na direção do carro, na tentativa de salvar o casal. A influencer teria perdido o apoio e, então, foi arrastada pela enxurrada. O corpo de Jhei foi localizado por volta de 1h25.