As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos criminosos que mataram um garimpeiro, Romário Reis Silva, de 24 anos, sequestraram a mulher dele, de 22 anos, e a filha, de 3 anos, e agrediram o pai da vítima.

A mulher e a filha foram encontrados, assim como o veículo usado pelos bandidos, um Fiat Toro. Os crimes ocorreram na tarde de sábado (23/11), na zona rural de Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha.

Tudo começou com o roubo do Fiat Toro, de cor preto. O garimpeiro, proprietário do veículo, reagiu e acabou levando um tiro nas costas. Tão logo ele caiu, os ladrões sequestraram a mulher e a filha da vítima, forçadas a entrar no veículo.

No local estava também o pai de Romário, “Zé Pequeno”, que foi agredido. O garimpeiro chegou a ser socorrido, sendo levado, junto com seu pai, para o hospital de Araçuaí, onde morreu. Zé Pequeno segue internado.





Os criminosos fugiram no sentido de Itinga. O carro foi abandonado próximo a um posto de gasolina, na comunidade de Jacaré. Lá ela pediu socorro, sendo resgatada pela PM.





