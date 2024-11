O Corpo de Bombeiros (CBMMG) e a Polícia Militar (PMMG) foram acionados para resgatar uma mulher que estava sofrendo maus-tratos do filho em Belo Horizonte, neste sábado (23/11). O detalhe: ela estava trancada no banheiro quando os militares chegaram à casa deles, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste.





Segundo relato da mulher, ela estava dentro do banheiro para não ser agredida pelo filho.





Ao chegar à casa, os bombeiro entraram e contiveram o jovem, que se mostrava nervoso. A mãe foi resgatada no banheiro e, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da corporação, não tinha ferimentos.





O filho foi detido e encaminhado para a Polícia Civil.