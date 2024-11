A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a agressão a um cão conhecido como Branquinho, ocorrida na quarta-feira (20/11), no Bairro Triângulo, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central. O animal teve o olho projetado para fora após ser atingido na cabeça por uma pedrada desferida por um homem que desceu de uma motocicleta em um estacionamento.





Segundo testemunhas, o cão havia latido para o homem, que, sem que houvesse qualquer ataque do animal, pegou uma pedra no local e golpeou sua cabeça. Após a agressão, o suspeito fugiu sem prestar socorro.





A violência causou uma grave lesão no olho direito no cachorro, que foi resgatado na madrugada do dia seguinte por voluntários de um grupo de proteção animal. Após avaliação veterinária, constatou-se que a lesão era irreversível e que Branquinho ficaria cego daquele olho. Por isso, teve a necessidade de uma cirurgia para a retirada do globo ocular.





Agressor identificado

Branquinho foi levado inicialmente a um lar temporário e depois ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade, onde passou pela cirurgia de enucleação (retirada do olho). Ele se recupera em um novo lar temporário enquanto aguarda adoção definitiva.





O agressor foi identificado pela Polícia Civil, que já adotou as medidas legais cabíveis para responsabilizá-lo. Ele poderá responder pelo crime de maus-tratos a animais, previsto na Lei 9.605/98, que prevê penas mais severas após alterações recentes na legislação.

