Foram identificados os três homens executados no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na noite de quinta-feira (21/11). Os tiros tiraram a vida de Anderson Barbosa dos Santos, que completou 36 anos no último domingo (17/11); Gerson Aparecido dos Santos, de 32 anos; e de Diego dos Santos Leti, de 28 anos. A PM aponta que Anderson e Gerson levaram quatro tiros cada. Diego foi baleado três vezes.

Alex Sandro Barbosa dos Santos, de 32 anos, levou três tiros, mas sobreviveu. O estado de saúde dele não foi informado. A arma usada no crime foi uma pistola com carregador para 16 munições, afirmou a PM.

O crime aconteceu na por volta das 20h de quinta-feira, quando dois homens chegaram bicicleta e atiraram nas quatro pessoas, perto da Policlínica. Eles fugiram. A Polícia Militar (PM) patrulhava o bairro, quando ouviu os tiros. Os militares foram os primeiros a chegar e socorreram as vítimas para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas Samuel Libânio.





A PM apurou que a motivação do crime seria vingança. Um dos baleados é suspeito de ter cometido um homicídio no bairro em 11 de agosto de 2023. Ele foi preso no mesmo dia e estava em liberdade provisória desde 27 de junho, mas recebia ameaças de morte.





A perícia esteve no local, mas a cena do crime foi alterada após testemunhas tentarem socorrer as vítimas. Entre os materiais colhidos, estão estojos de munição usadas.





Um suspeito de 19 anos foi conduzido pela PM, para a Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a PM, ele passou por exame da perícia sobre vestígios de pólvora, para tentar apontar ligação com a balística usada no triplo homicídio.





O resultado inicial foi negativo. Ele foi liberado. A PCMG abriu investigação do crime e a ocorrência ainda está em andamento.





Aeronave Pegasus que faz parte da Operação Visibilidade, da PM no Sul de Minas, dá apoio nas buscas de suspeitos. Viaturas e equipes intensificam o rastreamento. O contato para denúncias anônimas é o 190 e o Disque Disque Denúncia 181.

*Nayara Andery/Especial para o EM