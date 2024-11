Diego Resende, de 33 anos, foi condenado a 23 anos e oito meses de prisão em júri popular por matar a namorada, Gilmara Ferreira, de 21, em um episódio de ciúmes durante um ménage (relação sexual a três) em outubro de 2022, em Patos de Minas, na região mineira do Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem convidou a namorada a realizar um ménage com outro amigo. Mas, no momento da relação combinada, sentiu ciúmes dela e começou a agredi-la com um cabo de madeira por mais de uma hora, até que a jovem perdeu os sinais vitais.

No julgamento, que ocorreu no Fórum Olympio Borges, em Patos de Minas, nessa quinta-feira (21/11), o Ministério Público concluiu que as agressões foram feitas com três cabos de rodo, sendo que, durante o ato, dois quebraram, conforme reportado pelo jornal local Patos Já.

Após o início das agressões, segundo o boletim de ocorrência, o convidado tentou intervir, mas também foi agredido. Ele conseguiu deixar a residência após algumas horas e pediu ajuda a um amigo, que acionou os militares.





Quando os policiais chegaram à cena do crime, Diego confessou o ato e assumiu ter agido por ciúmes. O corpo da mulher foi encontrado com sinais de violência e dentro de um saco. Encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), foi diagnosticado com múltiplos ferimentos e hemorragia.

Gilmara Mendes era natural de Flexeiras, no estado de Alagoas e, na época do assassinato, vivia em Patos de Minas há cerca de cinco meses. Naquele período, conheceu Diogo e morou na mesma residência que o homem por dois meses, até a data do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo Patos Já, Diego respondeu pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver, lesão corporal, além de ameaça e cárcere privado contra o convidado – uma vez que ele o manteve na residência por algumas horas sem que pudesse sair.