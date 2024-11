Um motorista de caminhão carregado com carne bovina ficou ferido depois do tombamento do seu veículo na BR-364, no município de Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite desta quinta-feira (21/11).



Segundo relato do motorista ao Corpo de Bombeiros, ele seguia viagem para São Paulo, quando foi ultrapassado por uma caminhonete Hilux, que, de repente, freou a sua frente para, supostamente, forçar uma parada do seu caminhão. Para evitar a colisão, a vítima desviou, entrou num barranco e tombou.



Pouco tempo depois, suspeitos armados desceram da caminhonete, roubaram parte da carne e fugiram para rumo ignorado.



A vítima foi encaminhada consciente e orientada ao Hospital Frei Gabriel por equipe do Corpo de Bombeiros.



O assalto ocorreu entre o trevo de acesso da avenida José de Alencar e o Anel Viário que dá acesso ao aeroporto de Frutal.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local, informou que parte da carne que ficou no local está condenada e, desta forma, não poderá ser aproveitada.

