Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela morte da ex-namorada, de 38, em Timóteo, na Região do Vale do Aço, em Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (21/11). A polícia foi acionada depois que a filha da vítima, de 11 anos, viu o suspeito no quarto da mãe cometendo o crime e pediu socorro a vizinhos.





O crime aconteceu no Bairro Petrópolis. Conforme o boletim de ocorrência, os militares encontraram a vítima caída ao lado de sua cama, já sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que a mulher foi esfaqueada por todo o corpo.





Testemunhas relataram à Polícia Militar que a mulher havia se separado do marido e, nesse meio tempo, se relacionou com um homem. No entanto, ela teria rompido o relacionamento recente e reatado o casamento. Desde então, o ex estaria a ameaçando, insatisfeito com o término.





Câmeras de segurança flagraram o momento em que, durante a manhã, após os filhos e o ex-marido da vítima saírem de casa, o suspeito invadiu a residência. Ainda segundo o registro policial, a filha do casal relatou que assistia TV quando ouviu um barulho. Ao chegar do lado de fora de casa ela viu, pela janela do quarto da mãe, um homem sentado em sua cama e muito sangue no chão.





Assustada, a menina tentou pular o muro do imóvel, mas não conseguiu. Ainda conforme seu relato, ao voltar para a janela ela ouviu a mãe gritar e pedir que ela fosse para a casa de seu avô pedir ajuda. Nesse momento, ela chegou na entrada da residência e pediu ajuda a um vizinho.





Prisão

O homem fugiu do local do crime. No entanto, através de uma ligação ao 190, feita pelo irmão do suspeito, os militares descobriram que ele tinha intenção de ir até uma região próxima a Ipatinga, também no Vale do Aço.





Durante diligências na cidade, o suspeito foi encontrado. Ele foi detido e levado a uma unidade de saúde onde passou por cirurgia. Conforme a Polícia Militar, ele tinha cortes no pescoço, abdômen e braço.