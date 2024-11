Prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na Rua Curitiba

Um incêndio atingiu o prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na Rua Curitiba, no hipercentro de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quinta-feira (21/11). O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 17h12.

O responsável por fazer contato com a corporação informou que havia muita fumaça e várias pessoas estavam deixando o local. As chamas teriam começado em uma geladeira localizada no primeiro andar.

Assim que os militares chegaram ao local, dez pessoas ainda estavam no prédio, no 10 º andar, que acabou totalmente evacuado. O incêndio foi rapidamente controlado. Ninguém ficou ferido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia