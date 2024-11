Barragem Forquilha V faz parte do complexo de estruturas da Mina da Fábrica, localizada em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais

A mineradora Vale adotou medidas para reforçar a segurança de suas barragens para o período chuvoso 2024/2025. Entre as ações estão a modernização do monitoramento meteorológico, manutenção reforçada das estruturas e treinamento das comunidades em áreas próximas.





O sistema de monitoramento meteorológico implementado consegue prever eventos climáticos extremos, com interferência de fenômenos como El Niño e La Niña. No total, em Minar, a Vale tem 34 estações meteorológicas, além de satélite e radar meteorológico, que permite prever eventos climáticos em curtíssimo prazo e curto prazo.





A mineradora também conta com medição em tempo real dos níveis de reservatórios e indicação dos níveis de emergência das barragens.





Treinamento da população

A Vale também tem reforçado a prevenção nas comunidades próximas às barragens. Ao todo, são 500 sirenes de alerta e mais de 17 mil placas de sinalização para indicar rotas de fuga, áreas de risco e pontos de encontro localizados em área segura. Além disso, em 2024 foram realizados 60 seminários de orientação e simulados de emergência envolvendo barragens.

A mineradora realizou também reuniões de orientação em escolas, com o treinamento de mais de 10 mil crianças e adolescentes. De acordo com a empresa, há mais de 80 Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBMs) protocolados junto aos órgãos competentes.





Manutenção

As manutenções também são essenciais para preparação para o período chuvoso. De acordo com a Vale, em 2024, foram realizadas mais de 300 intervenções, incluindo obras de reforço em barragens, dragagem, desassoreamento e ampliação dos sistemas de drenagem e bombeamento.

“Na barragem Forquilha III, a única da Vale em nível máximo de emergência, foi realizada a limpeza e manutenção dos canais de drenagem do reservatório, além do aumento da capacidade de bombeamento. A barragem está em processo de descaracterização e conta com uma Estrutura de Contenção a Jusante (ECJ), que é capaz de reter os rejeitos em caso de emergência”, informou a empresa.





Além disso, todas as barragens alteadas a montante estão inativas e sendo eliminadas pela empresa. Das 30 estruturas previstas no Programa de Descaracterização, 16 já foram concluídas e deixaram de oferecer riscos, de acordo com a Vale.





Monitoramento

As principais barragens da Vale são monitoradas 24 horas por dia, sete dias por semana pelos Centros de Monitoramento Geotécnicos da empresa. Durante o período de chuvas, o monitoramento é intensificado com plantão de equipes administrativas in loco nos finais de semana e feriados.

Apesar dessas medidas, a Vale informa que “deslizamentos de terras ou vegetação em taludes e encostas são comuns nessa época do ano e não devem ser confundidos com emergências envolvendo barragens.”