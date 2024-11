Uma criança de 2 anos foi baleada na perna e no pé durante a execução do próprio pai, de 27 anos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (20/11). As vítimas estavam dentro de um carro, que foi alvejado por, pelo menos, 50 disparos de arma de fogo, que culminaram na morte do pai. A criança não corre risco de morrer.





O crime aconteceu na Rua 31, no Bairro Tropical. Pai e filha chegavam em casa do supermercado quando foram surpreendidos por duas pessoas armadas. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos suspeitos chegou ao local a pé e, ao se aproximar do veículo, que estava estacionado, efetuou os disparos.





Em seguida, ainda segundo o registro da Polícia Militar, a dupla fugiu em um carro. Aos policiais, familiares e amigos das vítimas, que não quiseram se identificar, informaram que o homem assassinado era gerente do tráfico de drogas em Betim, também na Grande BH.





No entanto, os parentes não souberam identificar quem seria responsável pelo homicídio. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.





A menina foi baleada na perna e no dedão do pé, socorrida pelos militares e levada, inicialmente, à Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Petrolândia. Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem.