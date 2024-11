Dois irmãos morreram na manhã desta quinta-feira (21/11) ao sofrerem uma descarga elétrica enquanto trabalhavam no telhado da residência onde viviam, na zona rural de Capela Nova, na Zona da Mata mineira.





De acordo com informações da Polícia Militar, os irmãos, cujas idades não foram divulgadas, teriam tocado acidentalmente em um fio de alta tensão durante a execução do serviço. A descarga elétrica foi fatal, os corpos caíram de uma altura de cerca de cinco metros, e ambos morreram no local.









Equipes de resgate foram acionadas, mas, quando chegaram no local, os dois já estavam mortos. A perícia técnica esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região.





Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso.

