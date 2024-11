Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto enquanto urinava em uma árvore atrás de uma igreja no Bairro Beija-Flor II, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O caso aconteceu na última terça-feira (19/11) e foi divulgado pela Polícia Militar nesta quinta-feira (21/11).





Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava na companhia de dois amigos quando foi abordado por dois homens, que exigiram o celular dele. O adolescente tentou proteger o aparelho, um iPhone 13, e ajudar os amigos, entrando em luta com um dos suspeitos. Durante o confronto, o criminoso sacou uma faca e golpeou a coxa do jovem.





Após o ataque, os assaltantes fugiram sem levar nada da vítima e dos amigos. O adolescente foi socorrido por uma equipe policial, que o encontrou caído no local do crime. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de São Benedito, onde recebeu atendimento e pontos no ferimento.

A Polícia Civil investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança próximas ao local para tentar identificar os autores do crime. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.