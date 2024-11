A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga imagens que mostram um homem negro, em situação de rua, sendo "chicoteado" em Itaúna, na Região Oeste de Minas Gerais.

O vídeo, divulgado nas redes sociais nessa quarta-feira (20/11), mostra um homem supostamente oferecendo R$ 10 a uma pessoa em situação de rua. Em troca, poderia agredi-la com um cinto.





A situação não teve boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

No entanto, a Polícia Civil instaurou um procedimento investigativo para identificar a autoria e apurar todas as circunstâncias do caso.





A investigação ficou a cargo da Delegacia de Polícia Civil em Itaúna. De acordo com a corporação, o indivíduo suspeito de agressão é morador de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e será intimado para prestar esclarecimentos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata