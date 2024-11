Chico Xavier, personalidade mineira que se destacou no espiritismo brasileiro, irá receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). A proposta foi aprovada em unanimidade nessa terça-feira (19/11), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e a sessão solene de outorga do título será realizada no dia 17 de dezembro.





Segundo a UFTM, o ato visa fortalecer os laços da universidade com a comunidade de Uberaba, local onde o médium viveu até seus últimos dias e que carrega a marca de sua passagem.





"É com grande honra que anunciamos a aprovação unânime, pelo Conselho Universitário da UFTM, da concessão do título de Doutor Honoris Causa ao Chico Xavier. Esta é a primeira vez que nossa universidade confere esse título, e a escolha de Chico Xavier reflete a profundidade de seu impacto como figura humanitária, cultural e espiritual, não apenas em Uberaba, mas em todo o Brasil e no mundo”, declarou Marinalva Vieira Barbosa, reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

A concessão do título de Doutor Honoris Causa a Chico Xavier foi decidida por unanimidade de votos pelo conselho da UFTM Divulgação/UFTM





O título, inédito para a Universidade, foi descrito pela UFTM como “um gesto simbólico, mas com profundo significado”, e marca um aceno para a valorização de indivíduos da comunidade. Para a apresentação da proposta, a Reitoria da UFTM formou um Grupo de Trabalho Multidisciplinar, que elaborou um dossiê fundamentando e justificando a proposta de concessão apresentada ao Conselho Universitário.





“Ao homenagear esse importante filantropo, a UFTM demonstra respeito pela história e pela cultura local. Além disso, a concessão do título é uma oportunidade única de reafirmarmos nosso compromisso com os valores que Chico Xavier personificou, alinhando-nos com sua visão de um mundo mais igualitário e solidário”, diz a divulgação da outorga.

O título de Doutor Honoris Causa tem origem no latim e significa “por causa da honra”. Ele é concedido a uma pessoa que tenha se destacado em sua área de atuação no decorrer de sua vida em virtude de suas ações, sejam elas acadêmicas, culturais ou sociais. A titulação é outorgada mesmo que o homenageado não tenha um curso universitário ou pós-graduação.





Quem foi Chico Xavier





Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, é natural de Pedro Leopoldo, Região Central de Minas Gerais, se destacando como médium e filantropo. Durante seus 92 anos de vida, Xavier psicografou mais de 450 livros, que foram traduzidos para 33 idiomas, e cerca de 10 mil cartas. Todos os direitos autorais e lucros foram destinados a entidades ligadas à caridade.





Portador de uma doença incurável nos olhos, mudou-se para Uberaba, onde atraiu a visita de seguidores que iam em busca de mensagens, consolo e respostas sobre familiares que haviam falecido. Ele morreu na cidade em junho de 2002.





Em junho deste ano, o Memorial Chico Xavier foi reinaugurado em Uberaba. A exposição conta com obras de Chico, incluindo as primeiras psicografias feitas pelo médium, e com orelhões nos quais o visitante poderá atender e ouvir uma psicofonia feita por ele.