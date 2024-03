O Lar Espírita André Luiz, fundado por Chico Xavier e outros líderes espíritas, está realizando uma arrecadação de fundos para manutenção da casa. A entidade atua como como Instituição de Longa Permanência para Idosas (ILPI), mas corre o risco de fechar em razão das adaptações solicitadas pela Vigilância Sanitária.





No Lar, fundado em 1968 em Uberaba, no Triângulo Mineiro, as idosas são cuidadas em regime de internato, com atenção integral permanente. No entanto, hoje se encontra parcialmente interditado até serem feitas as modificações necessárias. A exigência foi a construção de um banheiro em cada quarto do asilo. Ao todo, são sete dormitórios no espaço.

A entidade ganhou o projeto da adequação do imóvel e parte do material, porém ainda faltam recursos para o restante do material necessário e para custear a mão-de-obra.

Segundo informado pela instituição, as obras no local já começaram, mas o Lar precisa das arrecadações para dar continuidade na reforma e manter os profissionais. Por esta razão, também não pode receber mais idosas.



A meta é recolher R$ 380 mil. Para doar, basta acessar o link da vaquinha 'Ajude o Lar André Luiz de Uberaba MG a não fechar'. Desta quantia, já foram doados pouco mais de R$ 13 mil.





O Lar

Em 31 de março de 1968, a diretoria da Comunhão Espírita Cristã (CEC) se reuniu com a finalidade de criar um lar de idosos desamparados.

A construção localizada na Rua Prof. Eurípedes Barsanulfo, 157, no Bairro Parque das Américas, em Uberaba, que foi erguida para ser um museu e se tornou um asilo de idosos, funcionando com atendimento somente por voluntários.

Hoje, mais de 50 anos depois, vieram muitas alterações, principalmente nas leis: Estatuto do Idoso e Vigilância Sanitária, as quais exigem a profissionalização de uma ILPI. Por isso, a entidade precisa adequar sua estrutura física.

