Nesta sexta-feira (22/3), é comemorado o Dia Mundial da Água. É neste dia simbólico que estreia a série de vídeo documental 'Saberes Ancestrais', realizada pelo Projeto Preserva, dos jornalistas Juliana Perdigão e Odilon Amaral. A série demonstra exemplos de sustentabilidade, preservação ambiental e também cultural. Estruturada em cinco episódios, as histórias mostram como a natureza e seus recursos impactam a vida das comunidades do interior de Minas Gerais e contribuem também para a formação da cultura local.

A equipe percorreu quase seis mil quilômetros para mostrar as diferentes tradições e técnicas produzidas em várias regiões do estado. O primeiro episódio se passa em Pirapora e trata do universo do Rio São Francisco, suas lendas, seus trabalhadores, sua arte e seus desafios ambientais. Saberes Ancestrais será exibida semanalmente, às sextas-feiras, no canal do Projeto Preserva no YouTube.

Os jornalistas, que possuem grande bagagem de experiência em produções audiovisuais, apresentam no longa um mergulho nas tradições e no modo mineiro de fazer arte e artesanato, que é transmitido há anos, por gerações - com histórias e paisagens de tirar o fôlego.

Juliana e Odilon visitaram diferentes regiões do estado, entre março e setembro de 2023, mostrando a grandeza e a diversidade ambiental e cultural de Minas Gerais. Além de Pirapora, foram registradas técnicas como a cerâmica e a tecelagem, do Vale do Jequitinhonha; a escultura, com as carrancas do Rio São Francisco; o bordado, típico da Serra do Espinhaço; além da panha e do trabalho feito com a planta sempre-viva, também na Região da Serra do Espinhaço, que recebeu da ONU o título de Patrimônio Agrícola Mundial.

Saberes ancestrais

Para a seleção dos lugares e artistas para a série, o critério analisado foi a ancestralidade presente nas técnicas que garantem uso sustentável da matéria-prima local. Esses 'saberes' preservam os recursos naturais, geram pertencimento comunitário e movimentam as economias locais.





Episódio 1: A carranca e o Rio São Francisco

O episódio gravado em Pirapora, no Norte de Minas, mostra os saberes da navegação no Rio São Francisco, a partir das histórias dos pescadores e da tripulação do barco a vapor, Benjamim Guimarães.

Além disso, destaca o trabalho dos artesãos que herdaram a técnica de escultura dos mestres carranqueiros. As carrancas, inicialmente usadas para proteção dos barcos, hoje são arte e também um dos saberes do rio.

Serviço

Estreia Série Saberes Ancestrais | Projeto Preserva



Direção: Juliana Perdigão e Odilon Amaral

22 de março, sexta-feira | Dia Mundial da Água

Cinco episódios, publicados semanalmente, às sextas-feiras.

www.youtube.com/@projetopreserva

Legendas em português, inglês e espanhol