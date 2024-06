O Memorial Chico Xavier será reinaugurado no próximo domingo (30/6), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Na data de reabertura, haverá uma programação especial e gratuita, entre às 9h e 17h. Os ingressos podem ser retirados pela internet.





A cerimônia de reinauguração contará com a apresentação da Orquestra Municipal de Uberaba. A escolha da data do evento coincide com o marco de 22 anos do falecimento do médium Chico Xavier. O Memorial está localizado na Avenida João XXIII, 2.011, no Bairro Parque das Américas.





"A entrega desse projeto consolida um sonho de todos os admiradores de Chico Xavier. Uma espera de mais de 20 anos. Neste momento, Uberaba apresenta ao país um espaço de referência, cuja missão é preservar e difundir a memória de um dos brasileiros mais ilustres", diz o diretor do Memorial, Carlos Vitor Silveira.





Francisco Cândido Xavier escreveu mais de 400 livros psicografados, dedicou sua vida à caridade e à divulgação dos princípios espíritas.





Legado orienta espaços





Carlos Silveira explica que um dos objetivos da equipe era deixar o espaço confortável para públicos de variadas religiões. Para isso, o time se norteou pelos cinco valores pregados por Chico Xavier: paz, diálogo, solidariedade, respeito e amor ao próximo. A reforma teve investimentos de quase R$ 3 milhões.





"O memorial não é um espaço espírita, ele é um espaço público. Então, por mais que ele esteja mais vinculado ao espiritismo, obviamente, pela memória do Chico, ele é um equipamento público. As pessoas confundem, mas lá não é um centro espírita. Para resolver essa questão e para todos poderem vir, a gente elencou cinco valores universais que foram cultivados e semeados pelo Chico na história dele e que ele nos deixou como legado", explica o diretor.





A exposição começa pelo espaço Teto de Estrelas, inspirado na primeira vez que Chico psicografou. A sala terá a luminosidade controlada, som ambiente e paredes com projeção mapeada de galáxias em movimento. "Ele disse que o teto se abriu e ele viu estrelas. Então, essa instalação vai remeter a esse universo cósmico que incomoda todos. Não só o espiritismo, não só as religiões, mas a ciência, a filosofia... São aquelas questões: de onde a gente vem, para onde a gente vai nesse universo misterioso", relata.





Na sequência, a exposição se volta para as obras de Chico, incluindo as primeiras psicografias feitas pelo médium, e contará com orelhões nos quais o visitante poderá atender e ouvir uma psicofonia feita por ele. "Vão ter projetores que vão projetar as psicografias. Tem toda a parte tecnológica também para dar substância para esse conteúdo. E aí seguindo, a gente tem as rampas, onde vai ser a linha do tempo, que vai trazer os principais pontos da história do Chico vinculados a pontos importantes da história de Uberaba e do mundo. Que a pessoa vê se referenciar onde ela está. Então, por exemplo, 1910, o Chico nasceu, o que estava acontecendo em Uberaba? O que estava acontecendo no mundo?", conta Carlos.





Por meio da rampa, o visitante chegará ao grande coração do mundo, onde estará um coração central, conectado. "O que a gente está chamando de uma rede de conexões amorosas. Onde vão estar as pessoas que trabalharam dentro da questão das religiosidades e os valores que o Chico trabalhava", afirma.