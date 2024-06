Mirante do Santo Cruzeiro: Ponto turístico será inaugurado no Sul de MG

O extremo Sul de Minas Gerais ganhará, neste próximo fim de semana, um novo ponto turístico. Trata-se do Mirante do Santo Cruzeiro, que será inaugurado no sábado (29/6), às 16h, na cidade de Borda da Mata.





Haverá uma cerimônia de abertura, seguida por um show especial da banda Beijo de Hera (Pop Rock), onde os participantes poderão ainda acompanhar o maravilhoso pôr do sol que o novo ponto turístico oferece. A obra teve investimento de R$ 882 mil, segundo a prefeitura.





"Venha você e sua família prestigiar esse momento especial e conhecer de perto o mais novo atrativo de Borda da Mata! Não perca essa oportunidade de desfrutar de uma vista espetacular e celebrar com a nossa comunidade!", convidou a prefeitura nas redes sociais.



A entrada da estrada vicinal fica aos fundos do Bairro Nova Borda. Veja abaixo o mapa:









Segundo o Censo do IBGE em 2022, Borda da Mata tem 17.404 habitantes. A cidade faz parte do Circuito das Malhas do Sul de Minas, sendo conhecida como a "cidade dos pijamas". A distância entre Borda da Mata e Pouso Alegre é de 28 km.





Iago Almeida / Especiala o EM