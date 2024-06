O acidente aconteceu quando o casal viajava de Varjão de Minas para João Pinheiro, na Região Noroeste de Minas. Na altura do KM 316 da BR-365, o motorista perdeu o controle da direção ao passar por um buraco e capotou, parando em ribanceira.

O condutor, que tinha 74 anos, morreu no local e a mulher, apesar de ferida e sem condições de sair do local, sobreviveu ao acidente. A família notou a ausência do casal e iniciou uma busca.

As vítimas só foram encontradas no dia seguinte ao capotamento.





Vítima moveu ação

A sobrevivente moveu ação contra a União e o Dnit na Justiça Federal por danos morais e materiais. Ela apontou que o descuido com a pista foi o motivo do acidente.

A Justiça Federal reconheceu a responsabilidade civil e condenou os entes públicos a pagarem uma indenização de R$ 120 mil. “Além da morte do cônjuge, deve-se considerar ainda que a parte autora permaneceu lesionada, desidratada e com o braço fraturado por mais de 24 horas ao lado do corpo do marido, dentro de um carro pendurado num barranco, de forma instável a aproximadamente cinco metros da pista”, afirmou o juiz Mário de Paula Franco, na decisão.

O ressarcimento do prejuízo do veículo também foi determinado e será apurado em liquidação de sentença.