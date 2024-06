Prisão do agressor da família aconteceu no final da tarde de quarta-feira

Um homem de 38 anos, suspeito de agredir de forma reiterada a companheira, os filhos e as enteadas, foi preso nesta quinta-feira (27/6) Pela Polícia Civil. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão de prisão contra ele em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A prisão ocorreu em consequência de investigações feitas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), de Contagem. A denúncia foi feita por um familiar, que contou que o suspeito teria ameaçado a esposa com faca e arma de fogo.





Ainda segundo o denunciante, a companheira do homem, mesmo no período de gravidez, era submetida à violência física e psicológica. Por medo, ela não denunciava os fatos.





O relatório da polícia aponta que os episódios de violência contra as vítimas ocorriam de forma intensa e prolongada. Um dos filhos chegou a ser agredido com um pedaço de madeira com pregos e uma das vítimas teria tentado suicídio em razão das agressões sofridas pelo homem.





De acordo com as apurações, as crianças estão impedidas de frequentar a escola, e que a família se muda com frequência, sempre que algum vizinho denuncia as agressões.





O suspeito foi encontrado em seu local de trabalho, e, após a identificação e ao depoimento, foi levado ao sistema prisional.