O pai do bebê de 7 meses que chegou morto nesse domingo (16/6) ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, confessou em depoimento ter agredido o filho, informou a Polícia Civil (PCMG) no município nesta segunda (17/6). Conforme última atualização da instituição policial, em comunicado no fim da tarde, o homem de 27 anos seria levado ao sistema prisional.

De acordo com a delegada Camila Miller, o laudo pericial constatou a incompatibilidade das lesões com a versão da mãe de que a criança teria sofrido uma queda no dia anterior.

O bebê deu entrada na unidade de saúde com ferimentos no tórax, abdômen, rosto e crânio. À Polícia Civil, o pai falou que deu um tapa no filho – alegação não acolhida pelas autoridades em decorrência das graves lesões que foram identificadas.

Relatos à Polícia Militar

Conforme consta no boletim de ocorrência, o bebê foi levado ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus pelos pais. A mãe relatou aos médicos que, no sábado (15/6), a criança escorregou das mãos dela e caiu no chão durante o banho. A mulher foi conduzida à delegacia, mas acabou liberada.

A jovem afirmou à Polícia Militar que o filho demonstrou comportamento normal após a queda, porém, no domingo, apresentou sinais de apatia e vomitou durante a amamentação. Na ocasião, o pai do bebê havia dito aos militares que notou os hematomas e questionou a esposa sobre o que havia acontecido.