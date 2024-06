Um homem de 32 anos foi indiciado por homicídio duplamente qualificado depois de matar o sobrinho, de 31, com 12 facadas, em uma praça do distrito de São João da Vereda, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O inquérito foi concluído nesta segunda-feira (17/6), informou a Polícia Civil (PCMG). O crime aconteceu em 29 de abril. O suspeito está preso preventivamente.

Conforme a PCMG, a vítima iniciou uma luta corporal com outro tio, quando foi surpreendida pelo investigado, que a atacou pelas costas e a apunhalou 12 vezes na região escapular, nas costas, no ombro e no pescoço. O homem morreu no local.

“O conjunto probatório colhido durante a investigação permitiu concluir que o suspeito agiu com dolo e vontade, uma vez que desferiu várias facadas na vítima pelas costas. Isso denota a intenção dele em matar a vítima e não apenas separar a briga que estava em andamento”, diz a Polícia Civil em comunicado. As circunstâncias da briga não foram informadas.

O suspeito permanece no sistema prisional à disposição da Justiça.