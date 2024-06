Quatro homens foragidos desde o ano passado, por não retornar à prisão depois da "saidinha de natal", foram capturados em operação conjunta entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as polícias Civil, Federal, Militar, Penal e Rodoviária Federal e a Interpol. Outros 20 continuam procurados pelo programa "MPMG Busca”.

Três dos quatro foragidos capturados tinham envolvimento com tráfico de drogas - o último havia sido condenado por homicídio qualificado. Os homens cumpriam pena em penitenciárias de Minas Gerais e foram beneficiados pela saída temporária, concedida no fim de ano para presos do regime semiaberto que tiveram bom comportamento.

As prisões dos foragidos foram efetuadas nas cidades de Nova Andradina (MS), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Governador Valadares (MG).

Em dezembro do ano passado, 3.760 pessoas foram beneficiadas pela saidinha em Minas Gerais. Destas, 142 não retornaram às unidades prisionais dentro do prazo. O Poder Judiciário e as forças policiais formaram iniciativas como o MPMG Busca, programa criado para auxiliar na captura de foragidos considerados "prioritários", devido à natureza dos crimes que cometeram.

Atualmente, 20 pessoas estão incluídas na lista do programa. Dentre os delitos que praticaram estão tráfico de drogas, crimes contra o sistema nacional de armas, homicídio, roubo, latrocínio, estupro, estupro de vulnerável, corrupção ativa e ocultação de cadáver. Confira abaixo quem foram os quatro foragidos capturados até o momento.

A lista completa dos foragidos pode ser vista no site do Ministério Público de Minas Gerais. Quem tiver informações sobre a localização dos procurados pode denunciar à Ouvidoria do MPMG, pelos telefones 127 e (31) 3330-9504, ou pelo site (mpmg.mp.br). A denúncia é sigilosa.

Quem são os capturados?





Da esquerda para a direita, Emerson de Lima Claro, Felipe Estevão Gonçalves Ferraz, Melquezedeque dos Reis e Robson da Silva Santos Divulgação/MPMG

Emerson de Lima Claro



Crimes: tráfico de drogas e condutas afins



Local da fuga: Presídio de Bom Despacho



Local da recaptura: Nova Andradina (MS), em 26/3/2024

Felipe Estevão Gonçalves Ferraz



Crimes: tráfico de drogas e condutas afins



Local da fuga: Complexo Público Privado - PPP III



Local da recaptura: Curitiba (PR), em 13/3/2024

Melquezedeque dos Reis

Crime: tráfico de drogas e condutas afins



Local da fuga: Penitenciária de Ponte Nova



Local da recaptura: Rio de Janeiro (RJ), em 24/1/2024

Robson da Silva Santos



Crime: homicídio qualificado



Local da fuga: Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Junior



Local da recaptura: Governador Valadares (MG), em 19/5/2024

