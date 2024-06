A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou a apreensão do estudante de 13 anos que esfaqueou uma aluna, de 12, e um garoto, de 13, na Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (17/6). Conforme a instituição policial, o delegado lavrou o auto de apreensão em flagrante por “ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado”.



Após os procedimentos de polícia judiciária, o adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e Juventude da capital. O comunicado, no entanto, não diz se ele foi ou será levado para alguma instituição socioeducativa.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em nota, informou que a família do aluno suspeito de agressão apresentou um laudo médico à escola com diagnóstico de transtorno do espectro autista e atraso mental.



Ao Estado de Minas, o adolescente atingido relatou que o agressor “estava sempre de cabeça baixa”. “Eu estava conversando com ela [a vítima do sexo feminino]. O menino estava sempre de cabeça baixa e, de repente, eu me distraí, comecei a conversar com um amigo, e ele começou a esfaquear ela. Aí eu o afastei, puxei ela para perto de mim, e ele foi para cima de mim também”, contou o estudante de 13 anos, acrescentando que conhecia o responsável pelos ataques, mas não sabia de outros casos de agressão praticados por ele. As agressões aconteceram durante o intervalo.



Após o acontecido, o jovem levou a amiga ferida à diretoria. A polícia foi acionada. As duas vítimas foram levadas para o Hospital Odilon Behrens. A menina apresentou cortes superficiais nas costas e na barriga, sendo suturada. O quadro de saúde dela é estável. O outro aluno foi cortado na mão e já recebeu alta.