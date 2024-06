O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Saúde, na Igreja Matriz de Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebra a chegada das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus nesta terça-feira (18/6), às 10h, na Praça Dr. Lund, centro da cidade. A urna peregrina será recepcionada com uma chuva de rosas, com o auxílio de um helicóptero.





Saiba mais: Relíquias de Santa Teresinha da França percorrem BH a partir de amanhã

A programação conta com uma breve apresentação da banda da Aeronáutica e, em seguida, os fiéis se reúnem no Santuário para a celebração da Missa, momento em que serão abençoadas as rosas dos devotos.





O padre Ednei Almeida afirma que, com os 150 anos da morte da santa, sua chegada é um chamado à fidelidade. “Estamos felizes demais, inclusive, neste momento estamos ornamentando cada rosa com muita alegria”, ele diz.





A igreja na Grande BH acolhe a urna peregrina, vinda da capital mineira no caminhão do Corpo de Bombeiros, com o fêmur e os ossos do pé da Santa, considerados, relíquias de 1° grau.





“A vida de Santa Teresinha é de muita delicadeza e, sobretudo, de dedicação ao nosso senhor, Jesus Cristo. A oração e os escritos dela são densos de teologia e espiritualidade, isso toca não só a vida Carmelita, mas toda a igreja”, ressalta o padre.