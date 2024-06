Laura Scardua* e Rebeca Nicholls*

No último domingo (16/6), a Copasa paralisou o Sistema Rio das Velhas para manutenção. A princípio, a previsão para retorno do fornecimento de água era até a manhã desta segunda-feira (17/6). Porém, nas redes sociais, moradores relatam atraso no abastecimento.





“Copasa deixou mais de 400 bairros de BH sem água ‘pra’ fazer uma manutenção. E tem bairros que estão sem água a mais de 24h”, publicou um internauta no X, antigo Twitter, às 12:41.

Moradores da capital mineira compartilharam dificuldades para fazer tarefas domésticas. Além disso, questionaram a Copasa pela falta de atualizações.

Copasa deixou mais de 400 bairros de BH sem agua pra fazer uma manutenção.



E tem bairros que estao sem aguas a mais de 24h



Gestão maravilhosa — Raphao (@_Raphao13_) June 17, 2024





Jardim América, Salgado Filho na região oeste de BH SEM ÁGUA DESDE 16/06/24 , no momento são 12:04 de 17/06 e SEM RESPOSTA DA maldita Copasa....lembrando que é obrigação responder !!!!???????????????????????????????????? — claudio (@Claudiosilva777) June 17, 2024

A falta de água também afetou funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que foram liberados para trabalhar de home office devido desabastecimento no prédio do executivo municipal na Avenida Augusto de Lima, número 30, na Região Central de BH.

Leia também: Desperdício: a água potável que ninguém bebe

Diante dos relatos de falta de água na tarde desta segunda-feira, a Copasa informou que a manutenção do Sistema Rio das Velhas foi concluída e a retomada do abastecimento foi iniciada na noite de domingo.

“A Companhia esclarece que, dada a complexidade da operação, alguns endereços ainda podem apresentar intermitências nesta segunda-feira (17/06), mas a previsão é que o abastecimento seja normalizado até o final do dia de hoje”, disse.





Redução de perdas

A Copasa informou que a paralisação no sistema de abastecimento tem o objetivo de melhorar a eficiência operacional e reduzir perdas de água, além de garantir a continuidade do abastecimento da população.

No informativo prévio da empresa sobre a interrupção no fornecimento de água, a Copasa informou que mais de 350 bairros de Belo Horizonte e de outras sete cidades da Região Metropolitana – Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano – poderiam ser afetados. Além disso, ressaltou que os técnicos estavam tomando todas as medidas para que o reflexo no abastecimento fosse o menor possível.

Leia também: BH adere a plano do governo federal para população em situação de rua

Durante a paralisação foram feitas intervenções preventivas e corretivas nas unidades de produção e distribuição de água. Entre as ações, estão a substituição de equipamentos elétricos, mecânicos e de automação nas estações elevatórias, na estação de tratamento de água, nas adutoras e nas redes de distribuição, localizados em diversos pontos dos municípios atendidos.

*Estagiárias sob supervisão da subeditora Fernanda Borges