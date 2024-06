Unidos do Samba Queixinho está com inscrições abertas para as oficinas musicais, que ocorrem toda terça-feira no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte

Os blocos de carnaval já estão se preparando para fazer bonito na folia em 2025. Para quem quer participar da bateria e ainda aprender a tocar um instrumento, o Unidos do Samba Queixinho está com inscrições abertas para as oficinas musicais, que ocorrem toda terça-feira no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte.(clique aqui para se inscrever)







O fundador do bloco, Gustavo Caetano, contou que o objetivo das aulas é “fazer com que a pessoa tenha autonomia musical”. Serão abordados ritmos e bossas, como samba, ijexá, forró, pop, funk e brasilidades. As oficinas serão ministradas ao longo do ano de forma prática e toda experiência “deságua” no carnaval. As aulas terão o custo mensal de R$160 e inicialmente os instrumentos são cedidos pelo bloco.





O conteúdo já está em andamento, mas quem ainda não tem experiência, segundo Caetano, não precisa se preocupar. “As vagas são para quem nunca tocou e não sabe tocar nenhum instrumento, iniciantes e também alunos avançados”, afirmou.

Serviço:

Oficina musical do Unidos do Samba Queixinho

Todas as terças-feiras, às 19h

The Mexican Pub - Av. Silviano Brandão, 1.891 - Sagrada Família

(31) 98872-7791

@sambaqueixinho