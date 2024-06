A urna que carrega as relíquias de Santa Teresinha do menino Jesus foi recebida com um ato solene em homenagem à santa nesta segunda-feira (17/6) pela manhã, na Praça Sete, Região Central de Belo Horizonte. O ato foi seguido de uma missa com chuva de pétalas de rosa, simbolizando a intercessão de Santa Teresinha por todos que a pedem em oração.



“Tudo ocorreu maravilhosamente bem, o evento foi muito melhor que o esperado, com muita comoção e muitas pessoas participando”, celebrou Fausto Izac, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH).

Após a missa, celebrada pelo bispo auxiliar Don Edimar José, a urna foi levada, escoltada por várias viaturas e policiais militares, para o Hospital Madre Tereza, Região Oeste de Belo Horizonte. O dia ainda contará com atividades no Mangabeiras, Nova Lima e no Aglomerado da Serra, na comunidade Santa Teresinha. As relíquias vêm de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, e ficam na capital até 20 de junho, quando seguem para Divinópolis, no Centro-Oeste do estado.

A santa

A religiosa católica nasceu em 1873 na cidade de Lisieux, na França. A santa entrou para a Ordem dos Carmelitas Descalços muito jovem, por meio de uma autorização especial do papa Leão XIII, com apenas 15 anos, onde permaneceu por nove anos. “Ela desenvolveu toda uma espiritualidade em torno do amor, da pequeneza, da simplicidade, das pequenas coisas no dia a dia que a gente precisa exercitar”, afirmou o frei Carmelita Francinaldo, organizador do evento e responsável pelas relíquias.





A igreja católica considera as relíquias, o fêmur e os ossos do pé da Santa Teresinha contidos na urna peregrina, como de 1° grau. Isso significa que são feitas com partes do corpo dos santos. As de 2° grau são compostas por objetos especiais usados pelos santos em vida, já as de terceiro grau são os objetos que os tocaram.





“O santo é uma pessoa como nós, que tem um corpo e a graça, na verdade, ela atua no natural, então é justamente um ser humano. É uma presença significativa para a igreja porque recorda de fato a vida que o santo experimentou no seguimento de Jesus Cristo. Então nós veneramos a imagem, as relíquias dos santos, para pedir também a sua intercessão, junto a Deus”, explica o frei.





Confira a programação completa na capital





Dia 17 de junho (segunda-feira)

7h- Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Missa às 7h – – (Rua Grão Mogol, 502, Carmo, Belo Horizonte)

10h às 11h – Praça Sete – Ato Solene e Missa em homenagem à Santa Teresinha com chuva de pétalas de rosas

11h30 às 14h30 – Hospital Madre Teresa – Missa às 13h (Av. Raja Gabáglia, 1002 – Gutierrez)

15h às 17h30 – Hospital Orizonti – Missa às 16h – (Praça Engenheiro Flávio Gutierrez, Av. José do Patrocínio Pontes, 1355 – Mangabeiras, Belo Horizonte)

18h30 às 21h30 – Paróquia Bom Jesus do Vale, Nova Lima – Missa às 19h30 – (Avenida Dimas Henrique De Freitas, 378, Vale do Sereno, Nova Lima)

22h – Comunidade Santa Teresinha: Aglomerado da Serra



Dia 18 de junho (terça-feira)

6h30 às 12h – Comunidade Menino Jesus: Bairro Alto dos Pinheiros – Missa às 7h.

13h às 17h – Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha: Missa às 15h (Praça Duque de Caxias, 200, Santa Tereza, Belo Horizonte)

17h30 às 19h30 – PUC minas – Campus Coração Eucarístico – Missa às 17h30

20h às 24h – Convento Santa Teresa – Bairro João Pinheiro – Vigília



Dia 19 de junho (quarta-feira)

6h30 – Carmelo Nossa Senhora Aparecida– Missa às 7h; veneração durante todo o dia; e Missa às 19h30. (Rua Desembargador Tinoco, 322, Monsenhor Messias, Belo Horizonte)

Dia 20 de junho (quinta-feira): Despedida das relíquias

7h – Carmelo Nossa Senhora Aparecida – Missa e envio das Relíquias para o Carmelo de Divinópolis (Rua Desembargador Tinoco, 322, Monsenhor Messias, Belo Horizonte)