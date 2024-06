Crime aconteceu em Barbacena, no Campo das Vertentes





Dois homens, um de 32 e outro de 39 anos, foram mortos a tiros e facadas durante uma emboscada em uma residência na madrugada desse domingo (16/6), em Barbacena, no Campo das Vertentes. Outros dois homens ficaram feridos no ataque.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que um carro parou em frente à casa com duas pessoas, enquanto outros dois suspeitos entraram pelos fundos do imóvel, iniciando uma série de disparos contra todos que estavam no local.

Um homem de 32 anos foi encontrado morto na sala, com marcas de tiro na cabeça e facadas na barriga e nas costas. Outro homem, de 39 anos, também estava sem vida no terreno, apresentando os mesmos ferimentos.

Duas pessoas sobreviveram ao ataque. Um jovem de 28 anos, que tentou fugir da casa, foi esfaqueado na barriga, costas e braço. Outro homem, de 41 anos, foi localizado dentro do imóvel com ferimentos causados por dois tiros.

As testemunhas relataram que os agressores estavam encapuzados, vestiam roupas escuras e usavam coletes à prova de balas. Eles teriam alegado serem policiais antes de iniciarem o ataque.

O Samu foi acionado para socorrer as vítimas. Até o fechamento da reportagem, ninguém foi apontado como suspeito, ou preso. O caso está sob investigação da Polícia Civil.