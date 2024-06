Um bebê de 7 meses com ferimentos pelo corpo chegou morto ao Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, nesse domingo (16/6). A mãe da criança, uma jovem de 23 anos, contou à equipe médica e à Polícia Militar que o filho havia caído enquanto tomava banho no dia anterior.

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo jornal Estado de Minas, o bebê apresentava ferimentos no tórax, abdômen, rosto e crânio. A mãe relatou aos médicos que, no sábado, enquanto dava banho na criança, ela escorregou de suas mãos e caiu no chão.

A jovem afirmou que o filho demonstrou comportamento normal após a queda, mas no domingo começou a mostrar sinais de apatia e vomitou, durante a amamentação. O pai do bebê contou que notou os hematomas e questionou a esposa sobre o que havia acontecido.

A ocorrência foi registrada como homicídio, e a mãe do bebê foi presa. A Polícia Civil informou que os procedimentos de apuração do homicídio estão sendo conduzidos pela Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios. O pai da criança foi ouvido e terá sua prisão em flagrante ratificada.