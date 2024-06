Dois estudantes, um do sexo feminino de 12 anos e um do sexo masculino de 13 anos, foram esfaqueados por um colega de escola na manhã desta segunda-feira (17/6). O caso aconteceu na Escola Estadual Presidente Carlos Lacerda, no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste da capital mineira. Ao Estado de Minas, o jovem atingido contou o acontecido e relatou que o agressor, também de 13 anos, “estava sempre de cabeça baixa”.





“Eu estava conversando com ela ( a vítima do sexo feminino). O menino estava sempre de cabeça baixa, e de repente eu me distraí, comecei a conversar com um amigo, e ele começou a esfaquear ela. Aí eu afastei ele, puxei ela para perto de mim e ele foi para cima de mim também”, contou o estudante de 13 anos que foi atingido. Após o acontecido, o jovem levou a amiga ferida à diretoria.





O estudante também contou que conhecia o autor da facada, mas não sabia de outros casos de agressão envolvendo ele. Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em nota, informou que a família do aluno agressor apresentou um laudo médico à escola atestando que ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista e atraso mental. Além disso, informou que o aluno é acompanhado por um professor de apoio na instituição.

O autor da facada foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional em companhia da mãe e de um responsável da Regional de Educação Nordeste, informou a PBH.





As duas vítimas foram levadas para o Hospital Odilon Behrens. A menina apresentou cortes superficiais nas costas e na barriga, foi suturada e já estável. O jovem foi cortado na mão e já recebeu alta.



A Polícia Civil investiga o caso.