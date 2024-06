As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus foram acolhidas na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (16/6). A urna peregrina seguiu em procissão até o altar onde foi recebida por crianças, vestidas como Santa Teresinha, e chuva de pétalas.

A missa e a tradicional bênção das rosas, onde cada fiel recebeu a bênção de sua flor, um sinal de devoção à Santa Teresinha, foram presididas pelo arcebispo dom Walmor. Depois da celebração, a urna peregrina seguirá para o Santuário da Piedade, em Caeté, onde permanecerá das 13h30 às 17h.

As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus da França, consideradas de primeiro grau pela Igreja Católica, estão em peregrinação pelo Brasil e chegaram na capital mineira na última quinta-feira (13/6). A ‘urna peregrina’ conta com o fêmur e os ossos do pé da santa católica. As relíquias vêm de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, e ficam em BH até 20 de junho, quando seguem para Divinópolis, no Centro-Oeste do estado.

Missa foi presidida pelo arcebispo dom Walmor Jair Amaral/EM/D.A Press

Relíquias percorrem BH

As relíquias de primeiro grau - fêmur e ossos do pé - de Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu no século 19 e reúne devotos no mundo inteiro e serão apresentadas aos fiéis também na Praça Sete, com Missa campal e chuva de pétalas, nesta segunda-feira (17/6), das 10h às 11h, e no Aglomerado da Serra, Comunidade Santa Teresinha, também na segunda-feira às 22h. Outras paróquias e instituições da Arquidiocese de Belo Horizonte também irão acolher as relíquias, entre os dias 13 a 20 de junho.

Veja a programação:

Dia 16 de junho (domingo)

9h às 12h – Catedral Cristo Rei: Missa às 10h30, presidida por dom Walmor (R. Campo Verde, 165 – Juliana, Belo Horizonte)

13h30 às 17h – Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Missa às 15h (Alto da Serra da Piedade, s/n – Zona Rural, Caeté)

18h30 – Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Missa às 19h e Missa às 7h (segunda-feira) – (Rua Grão Mogol, 502, Carmo, Belo Horizonte)



Dia 17 de junho (segunda-feira)

7h- Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Missa às 7h – – (Rua Grão Mogol, 502, Carmo, Belo Horizonte)

10h às 11h – Praça Sete – Ato Solene e Missa em homenagem à Santa Teresinha com chuva de pétalas de rosas

11h30 às 14h30 – Hospital Madre Teresa – Missa às 13h (Av. Raja Gabáglia, 1002 – Gutierrez)

15h às 17h30 – Hospital Orizonti – Missa às 16h – (Praça Engenheiro Flávio Gutierrez, Av. José do Patrocínio Pontes, 1355 – Mangabeiras, Belo Horizonte)

18h30 às 21h30 – Paróquia Bom Jesus do Vale, Nova Lima – Missa às 19h30 – (Avenida Dimas Henrique De Freitas, 378, Vale do Sereno, Nova Lima)

22h – Comunidade Santa Teresinha: Aglomerado da Serra



Dia 18 de junho (terça-feira)

6h30 às 12h – Comunidade Menino Jesus: Bairro Alto dos Pinheiros – Missa às 7h.

13h às 17h – Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha: Missa às 15h (Praça Duque de Caxias, 200, Santa Tereza, Belo Horizonte)

17h30 às 19h30 – PUC minas – Campus Coração Eucarístico – Missa às 17h30

20h às 24h – Convento Santa Teresa – Bairro João Pinheiro – Vigília



Dia 19 de junho (quarta-feira)

6h30 – Carmelo Nossa Senhora Aparecida– Missa às 7h; veneração durante todo o dia; e Missa às 19h30. (Rua Desembargador Tinoco, 322, Monsenhor Messias, Belo Horizonte)



Dia 20 de junho (quinta-feira): Despedida das relíquias

7h – Carmelo Nossa Senhora Aparecida – Missa e envio das Relíquias para o Carmelo de Divinópolis (Rua Desembargador Tinoco, 322, Monsenhor Messias, Belo Horizonte)

Santa Teresinha do Menino Jesus

Santa Teresinha do Menino Jesus entrou para o Carmelo de Lisieux, na França, com apenas quinze anos, por especial autorização do Papa Leão XIII. Em seus escritos, Santa Teresinha ensinou a teologia profunda da simplicidade, chamada “a pequena via”, em que a religiosa ensina um caminho de fé baseado nas pequenas coisas, nos pequenos atos do cotidiano.

As relíquias de um santo

É tradição da Igreja a veneração de relíquias, sinais da passagem de homens e mulheres exemplares na vivência da fé pelo mundo. As relíquias podem ser de primeiro - parte do corpo, segundo - objetos de uso pessoal, a exemplo de roupas - e terceiro grau - objeto tocado pelo santo. No relicário que visita à Arquidiocese de Belo Horizonte, estão um fêmur e os ossos do pé de Santa Teresinha.