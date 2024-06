A semana será de temperatura baixa ao amanhecer e à noite e umidade relativa do ar na casa dos 30% em Belo Horizonte. Neste domingo (16/6), a temperatura mínima foi de 14°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Segundo a Defesa Civil municipal, na Região Oeste, na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi 14,1°C com sensação térmica de 7,9ºC, às 5h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi 14°C com sensação térmica de 16,4ºC, às 7h.

Na segunda-feira (17/6), o dia será de céu claro. A temperatura mínima prevista é de 13ºC e a máxima é de 27°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A terça-feira (18/6) será de céu com poucas nuvens e temperatura entre os 14°C e 27°C.

Na quarta-feira (19/6), o céu segue com poucas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 14°C e a máxima é de 27°C.

A quinta-feira (20/6) será de céu claro durante todo o dia, com temperatura mínima prevista de 14°C e máxima na casa dos 26°C.

A umidade relativa do ar fica baixa, principalmente na parte da tarde, durante toda a semana.

Previsão em Minas

O domingo será de sol entre poucas nuvens em Minas Gerais. Na faixa leste, o dia inicia com nevoeiro ou névoa úmida, devido à combinação entre temperaturas amenas e disponibilidade de umidade.

Índices baixos de umidade devem se restringir ao Norte, Oeste e Sul do estado, entretanto, névoa seca deve ser observada em todas as regiões mineiras.

O céu fica parcialmente nublado no Vale do Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado.