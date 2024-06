As obras de revitalização do Centro de Vivência Agroecológica do Bairro Coqueiros (CEVAE Coqueiros) foram concluídas e entregues pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) neste sábado (15/6). O espaço é um dos cinco desse tipo, que pretendem contribuir com o desenvolvimento das comunidades a partir da coletividade e sustentabilidade.





Como política de segurança alimentar, o CEVAE tem o papel de fomentar a agricultura urbana, baseada nos princípios da agroecologia, da economia solidária, da segurança alimentar e nutricional e da equidade de gênero.

“Essas obras realizadas representam o reconhecimento da PBH sobre o relevante papel do CEVAE para a comunidade local, como política de meio ambiente e uma opção de ocupação sustentável e produtiva, aliada à geração alternativa de renda para áreas verdes e degradadas de Belo Horizonte”, afirma Gelson Leite, presidente da Fundação Municipal de Parques e Zoobotância e secretário interino de Meio Ambiente.





Um evento junino com feiras das famílias empreendedoras que atuam no local foi realizado para marcar a entrega do novo espaço à comunidade. Além de culinária da época, o evento contou com apresentações culturais, artísticas e uma quadrilha junina, organizada pela Academia da Cidade, Escola Municipal Padre Massote e visitantes.





Recursos

O custo das intervenções foi de aproximadamente R$ 750 mil, e entre as obras estão a reforma geral das edificações da Casa Azul; instalação de bebedouros e sanitários públicos, execução de rota acessível com rampas interligando a construção, seus cômodos e seu entorno; ampliação da área coberta por telhado; recuperação de toda a rede hidráulica e elétrica; execução de jardineiras e paisagismos; construção de área de playground com piso emborrachado e de equipamentos de alongamento; instalação de mobiliários urbanos no entorno da Casa Verde, instalação de sinalização geral no espaço, demolição de muro de divisa e substituição por cercamento telado para melhoria da segurança, construção de passeio e plantio de vegetação variada.





Os recursos aplicados na reforma vêm de medida compensatória, mas o espaço já havia recebido outras melhorias em 2023, como a instalação de uma guarita móvel na portaria, a construção da pista de skate e a recomposição do cercamento na área próximo à chamada Casa Azul, espaço destinado a reuniões, cursos e oficinas realizados no CEVAE.





Com as intervenções, o CEVAE Coqueiros foi completamente revitalizado e teve suas estratégias de segurança ampliadas para melhor atender à população que utiliza o local, ganhando inclusive novas áreas e atrativos para convivência familiar.