Os bombeiros foram acionados e debelaram as chamas com 1h de operação

Na manhã desta quinta-feira (27/6), um ônibus escolar pegou fogo em Alfenas, cidade que fica Região Sul de Minas Gerais. O incêndio aconteceu por volta das 7h10. O coletivo transportava dois alunos da "Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais" (APAE) e um cadeirante. (veja vídeo abaixo)





No momento do incêndio, o condutor do escolar percebeu uma fumaça na parte da frente do veículo e iniciou a evacuação do coletivo. Ninguém ficou ferido.





Acionado, o Corpo de Bombeiros (CBMMG) encontrou fogo em várias partes do veículo. Os militares isolaram a área e iniciaram o combate às chamas. A operação durou cerca de 1h e, ao todo, foram usados quatro mil litros de água para extinguir as chamas.





As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Veja o vídeo do momento do incêndio