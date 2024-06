Uma aposta de Belo Horizonte acertou as 15 dezenas no sorteio da Lotofácil 3139, realizado nesta quarta-feira (26/6). O sortudo de Minas Gerais divide o prêmio com um apostador de São Gonçalo (RJ): cada um recebe R$ 562.971,48.

O sorteio foi realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo. As dezenas sorteadas foram: 01- 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25.

O próximo sorteio acontece nesta quinta (27/6), e o valor estimado do prêmio principal é de R$ 5 milhões.