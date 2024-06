O Hospital Municipal de Contagem (HMC) inaugura, nesta quinta-feira (27/6), uma nova cozinha industrial.A cozinha tem capacidade para produzir cerca de 2 mil refeições por dia.

A Prefeitura de Contagem também inaugura a Central de Telemedicina, o almoxarifado e um novo refeitório, que passam a funcionar para atender os funcionários e pacientes do HMC e do Centro Materno Infantil (CMI).Os equipamentos fazem parte do Centro de Apoio Hospitalar (CAH), que foi estruturado ao lado do Complexo Hospitalar (CHC).

Com as inaugurações, 32 novos leitos poderão ser abertos no hospital, já que será realocado todo o serviço de cozinha e refeitório para a unidade de apoio. A medida vai liberar as enfermarias e o Centro de Terapia Intensivo (CTI) e aumentar para, aproximadamente, 1.600 internações por ano. Isso garante um ganho diante do déficit de leitos hospitalares de clínica médica no município.

Já a Central de Telemedicina foi estruturada para o atendimento médico de consultas por videochamadas, a fim de orientar médicos generalistas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) na condução dos casos mais complexos. Assim, os pacientes não precisarão se deslocar, gerando mais agilidade e conforto aos usuários. Atualmente, são realizadas entre 80 e 100 consultas on-line, por dia, nas UPAs de Contagem.

Sabotagem

Em 3 de setembro de 2023, uma denúncia foi registrada contra o hospital. Familiares que acompanhavam crianças internadas disseram em redes sociais que larvas haviam sido encontradas nos marmitex distribuídos aos pacientes.

Em um vídeo, uma mulher aparece indignada com a situação. É possível ver as larvas na comida. “A comida das crianças vindo com larvas”, diz a mulher.

Em 11 de setembro, a Prefeitura de Contagem pediu que a PCMG investigasse a denúncia. Em novembro do ano passado, a polícia revelou que a comida encontrada com larvas no hospital havia sofrido sabotagem. O delegado Rômulo Dias afirmou que os laudos periciais mostraram que as larvas naturalmente não poderiam estar na comida. Elas, portanto, foram colocadas ali.