Com 81 mil habitantes, Alfenas tem quase o dobro de cadastros no SUS

Vereador questiona número de cadastro do SUS de Alfenas (foto: Reprodução Internet)

Com cerca de 81 mil habitantes,, no Sul de Minas, tem mais de 140 milno Sistema Único de Saúde (SUS). A denúncia foi feita por umdurante uma sessão na Câmara Municipal. A prefeitura disse que ado município é

O caso foi levantando durante pronunciamento do vereador Evanílson Pereira de Andrade, mais conhecido como Ratinho do PP, durante uma sessão da Câmara Municipal de Alfenas.

“Eu quero destacar duas indicações. A primeira indicação é sobre atenção básica, do número de pessoas cadastradas no município. Está muito grande! Nós temos que priorizar o nosso povo. Quem paga os impostos de Alfenas. E tem gente de fora que tem o cadastro do SUS de Alfenas. Vem aqui, é consultado, e talvez faz uma cirurgia, na frente da gente que moramos e pagamos nossos impostos. Sabe quantas pessoas a mais são cadastradas, senhor presidente? 146 mil pessoas cadastradas. Alfenas tem 80 mil habitantes”, diz vereador.

O vereador chegou a ser questionado se nesse total de cadastros do SUS citado estava incluído o consorcio de 26 cidades da região. Mas o balanço está no documento disponibilizado pela empresa Viver Sistemas de Gestão em Saúde Pública que atua no município com data de 08 de fevereiro de 2021.

“Se fizesse esse recadastramento, quem ganharia era a população de Alfenas”, completa vereador.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Alfenas não confirmou a quantidade de cadastros, mas disse que o município possui uma população flutuante significativa em virtude de duas grandes universidades instaladas na cidade.

“Essa população flutuante possui o direito de usar o serviço municipal de saúde e de se cadastrar nas unidades básicas, dessa forma uma vez cadastrados muitos indivíduos ao egressarem de Alfenas, não procuram as unidades para cancelar o seu cadastro, gerando no banco de dados municipal um quantitativo de cadastros que não condiz com a realidade”, ressalta a nota.



A prefeitura afirmou que o processo de atualização dos cadastros é importante e vem sendo feito gradativamente pela Secretaria de Saúde. Mas devido a pandemia, esse serviço foi prejudicado.

“Cabe destacar que para muitos agendamentos especializados é solicitado ao indivíduo a cópia de um comprovante de endereço o que minimiza o uso da rede por pessoas de outros municípios. A Secretaria de Saúde reforça seu compromisso em garantir um SUS de qualidade para os munícipes de Alfenas”.