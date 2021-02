Vereador de Ibirité reclama de salário de R$5.900: 'Salário de engraxate'

Em determinado momento do discurso, Artuzinho (DEM) levanta o contracheque para provar o valor de R$5.900 (foto: Reprodução Redes Sociais/Divulgação)

Um vereador de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), causou polêmica após seu discurso na última reunião da Câmara Municipal, na segunda-feira (8/2), ser compartilhado nas redes sociais. Artuzinho (DEM) reclama do valor do salário de vereador no município ser de R$5.900.

O vídeo do discurso foi compartilhado no próprio Facebook do vereador. Com o contra-cheque em mãos, Artuzinho compara o salário do vereador com o dos secretariados.

“Eu, vereador, numa cidade de 200 mil habitantes, ganhar R$5.900, um secretário aí ganha oito, dez (mil). Por isso o cara vai pra Prefeitura e não quer ser vereador. Pra ganhar R$5.900. Eu no meu gabinete com 50, 60 pessoas e todo dia estou aqui às 10 horas pra ganhar isso aqui, R$5.900. Isso não é salário de vereador, isso é salário de vendedor de laranja, engraxate. O cara pode falar que isso é muito dinheiro, pra um cara que ganha salário mínimo é muito, mas para um vereador de uma cidade de 200 mil habitantes é pouco. Podia ter um projeto de Lei aí para o salário do vereador aumentar porque isso aqui é uma vergonha”, discursa Artuzinho.

“O povo na rua, dentro do ônibus falando que vereador ganha 16 mil, 20 mil. Por isso estou mostrando meu contra-cheque aqui. Secretário ganha mais que vereador. Pessoal bate na gente, mas é três horas da madrugada lá em casa pra buscar defunto, pra levar gente pra todo lado, por isso estou pedindo pra votar neste projeto pra aumentar mesmo”, finaliza o vereador em seu discurso na Câmara.

Em sua postagem no Facebook, ele justifica a ação de questionar o salário como forma de prestar contas à população.



“Apresentei também o meu contra-cheque de janeiro, pois a maioria da população acha que o salário de um vereador é superior a 15 mil reais, mas a realidade é que ganhamos 5.876,08, e a demanda do meu gabinete é EXTREMAMENTE ALTA. Lembrando que nós vereadores não temos acesso ao salário dos assessores”. As palavras “extremamente e alta” foram escritas em caixa alta na mensagem assinada pelo vereador na rede social. Artuzinho é servidor público aposentado e foi eleito em 2020 com 1.113 votos.





A assessoria de comunicação da Prefeitura de Ibirité foi procurada para esclarecer a respeito da comparação feita pelo vereador sobre os salários dos secretários e informou que, por enquanto, o gabinete não iria se pronunciar.