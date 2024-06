Na madrugada da última quarta-feira (26/6), o Bicame de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi vandalizado. O aqueduto foi considerado o símbolo da cidade em votação popular realizada em 2002. Há nove meses, o símbolo estava passando por uma reforma e a data prevista para a reinauguração é este sábado (29/6).





Câmeras de segurança filmaram uma pessoa pichando o Bicame. Mas o culpado, no entanto, ainda não foi identificado. O secretário de comunicação interino da cidade, Paulo Roberto, informou que as pichações serão apagadas antes da inauguração.

O ato de vandalismo acontece três dias antes da entrega do símbolo restaurado. A reinauguração irá começar às 18h deste sábado e terá show das atrações locais Luis Agenor e Samuel Oliveira. O evento irá terminar com uma apresentação da banda Dr. Ray-Blues e Jazz.



O Bicame foi construído em 1890 e foi usado por muito tempo para a transposição de água do Córrego Rego Grande até a mina de ouro da Morro Velho. Apesar de não servir mais para esse propósito, o aqueduto de 200 metros de extensão é o principal ponto de referência da paisagem urbana da cidade. Já no ano de 2002, o bicame foi considerado por votação popular o símbolo de Nova Lima.





A obra, que será entregue neste sábado pela prefeitura de Nova Lima, a AngloGold Ashanti, a APPA - Cultura & Patrimônio e a ConstruPower, restaurou mais de 43 montantes de madeira. Os montantes são as principais peças de sustentação do Bicame e receberam tratamento contra parasitas, lixamento, aplicação de primer e pintura de acabamento no duto metálico, com a troca de todos os tirantes.

O aqueduto também contou com uma revitalização dos espaços abaixo do bicame. Na ação artistas da cidade começaram a criar grafites e pinturas que retratam sua visão sobre os patrimônios históricos da cidade.